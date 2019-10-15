Эр-Рияд, , 06:59 — REGNUM О приобретении у группы «Роснано» 30,76% акций в ГК «Новомет» совместно с Саудовской Аравией сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ приобретёт долю группы «Роснано» совместно с госкомпанией Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) и саудовским суверенным фондом Public Investment Fund.

Об этом было объявлено 14 октября на встрече российского президента Владимира Путина с саудовским королём Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом в Эр-Рияде. Сейчас необходимые для совершения сделки документы рассматриваются в ФАС.

Напомним, РФПИ и Saudi Aramco в 2017 г. создали консорциум, который позволял бы осуществлять инвестиции в российский энергетический сектор с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.

Компания «Новомет» производит высокотехнологичное нефтепогружное оборудование, в том числе полнокомплектные установки для нефтедобычи и водоподъёма.

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