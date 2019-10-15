Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Соединенные Штаты не исключают возможность введения новых пошлин на импорт товаров из Китая с 15 декабря, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC.

«Если соглашения не будет, то эти пошлины вступят силу, но я полагаю, что мы достигнем сделки», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Китай уже начал выполнять условия заключенной с Соединенными Штатами торговой сделки. В частности, Пекин уже начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

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