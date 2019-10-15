Посёлок городского типа Сосьва, Свердловская область, , 06:46 — REGNUM На Урале новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Романово Сосьвинского района взамен старого, который располагался в здании 1907 года постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В селе Романово проживают порядка 500 человек и во время весенних паводков населённый пункт, зачастую, на некоторое время остаётся отрезанным от «большой земли». После того как в селе открыли новый ФАП, местные жители смогут получать медицинскую помощь в любое время.

Отметим, что строительство нового ФАПа, оснащение его новым оборудованием прошло в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На эти цели было выделено более четырёх миллионов рублей.