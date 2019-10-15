Кемерово, 15 октября 2019, 06:34 — REGNUM На строительство детского сада в Кемерове правительство России выделило 83 млн рублей. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса.
Согласно документу, деньги даны на условиях софинансирования в рамках госпрограммы «Развитие образования». Из областного бюджета направлено ещё 17 млн рублей. Общая стоимость объекта — порядка 300 млн рублей. Проектно-сметная документация уже разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы.
Детский сад на 200 мест с бассейном должен появиться в микрорайоне 7Б.
Как уточнили в областном правительстве, в микрорайоне 7Б появятся два новых детских сада: первый — в 2020 году, второй планируется — в 2021 году. Сейчас в микрорайоне работает один детсад и он уже полностью укомплектован.