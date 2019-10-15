Китайская Народная Республика, , 06:24 — REGNUM Индекс цен производителей (PPI) в Китае, который измеряет стоимость товаров на выходе с производства, упал на 1,2% в сентябре в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 15 октября агентство Синьхуа.

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Сентябрьское падение оказалось несколько выше августовского, когда этот индекс упал на 0,8% относительно августа 2018 года. При этом, относительно августа 2019 года, в сентябре индекс увеличился на 0,1% против падение на 0,1% в августе.

За прошедшие девять месяцев PPI в среднем оставался на прежнем уровне относительно аналогичного периода 2018 года. Фабричные цены на производственные материалы снизились в сентябре на 2% в годовом исчислении, что несколько выше падения на 1,3% в августе.

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