Барнаул, 15 октября 2019, 06:19 — REGNUM Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев сомневается, что в проведённом Роскачеством исследовании состава и свойств продающихся в России пивных напитков речь шла работе о крупных и средних компаний. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованную статистику, он пояснил:
Напомним, ранее Роскачество провело проверку состава и свойств продающихся в России пивных напитков по итогом которой было заявлено, что все производители пивных напитков нарушают обязательные требования, в том числе по содержанию в напитках пива.
Читайте также: В Роскачестве нашли нарушения во всех проверенных пивных напитках