Барнаул, , 06:19 — REGNUM Депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев сомневается, что в проведённом Роскачеством исследовании состава и свойств продающихся в России пивных напитков речь шла работе о крупных и средних компаний. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованную статистику, он пояснил:

Пиво Ich

«Не очень понятно каких производителей аудировали ив Роскачестве. Мини-Пивоварни? Средние пивоварни (как мы) или крупные — типа «Балтики»? Потому как я сомневаюсь, что крупные и средние могли попасть в эту статистику. И что такие серьезные нарушения у них были выявлены. У нас и у крупных предприятий система производства пива отлажена, и так вот рисковать, уменьшая себестоимость за счёт снижения солода не стал бы никто. Это глупо».

Напомним, ранее Роскачество провело проверку состава и свойств продающихся в России пивных напитков по итогом которой было заявлено, что все производители пивных напитков нарушают обязательные требования, в том числе по содержанию в напитках пива.

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