Владивосток, , 06:22 — REGNUM Государство готово компенсировать стоимость перевозки автомобилей с Дальнего Востока в западные регионы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Президент России Владимир Путин распорядился принять соответствующую нормативную базу, согласно которой на 2020 год будет предусмотрено выделение из бюджета 1,5 млрд рублей, которыми будет оплачена перевозка на запад автомобилей, произведённых на Дальнем Востоке.

Как известно, на Дальнем Востоке существует только одна компания, занимающаяся «отвёрточной сборкой» легковых автомобилей — Mazda Sollers.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году оценочная стоимость таких перевозок составляла 5 млрд рублей, на 2014 год дальневосточные автопроизводители предполагали получить от государства 6,5 млрд рублей.