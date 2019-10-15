Биробиджан, , 06:09 — REGNUM В Еврейской автономной области на 1,5 млрд рублей увеличены доходная и расходная части бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Это связано с тем, что из федерального бюджета Еврейской автономной области было дотировано более 1,2 млрд рублей, которые будут потрачены на обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Ещё 350,5 млн рублей поступили в бюджет ЕАО в качестве иных бюджетных трансфертов. В основном это средства на дорожную деятельность в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Итого доходы областного бюджета увеличились на 1,562 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, из средств федерального бюджета решено оплатить прохождение отопительного сезона в ЕАО, для этого правительство РФ перечислило автономной области 1 млрд рублей.