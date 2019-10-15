Якутск, , 04:11 — REGNUM Пенсионерам из пяти сёл Якутии вручили ключи от новых квартир в городе Ленске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации администрации Ленска, на новоселье сельчан в местном бюджете заложили 15 млн рублей. Новые квартиры получают те, кто в силу возраста и жизненной ситуации не может жить в частном доме и ухаживать за собой.

Всего в этом году планируется купить 11 квартир, первые пять уже куплены. Новые квартиры выдали жителями Ярославского, Нюйского, Наторинского, Беченинского и Орто-Нахаринского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, В Алдане Якутии 25 бывших выпускников детских домов въехали в новые собственные квартиры.