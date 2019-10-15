Душанбе, , 01:19 — REGNUM За январь-сентябрь 2019 года в Таджикистане, по данным агентства по статистике при президенте страны, инфляция в потребительском секторе за указанный период выросла до 6,4%. За август 2019 года данный показатель составил 0,6%.

В ведомстве отметили, что инфляция в Таджикистане в годовом выражении — в период с сентября 2018 года до сентября 2019 года — составила 8,1%.

Власти страны рассчитывают удержать инфляцию в 2019 году на уровне 7%. Напомним, что в 2018 году, по официальным данным, уровень инфляции в Таджикистане составил 5,4%, несмотря на те же прогнозные 7%.