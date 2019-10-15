Найроби, , 11:11 — REGNUM Председатель Cовета по вопросам туризма Кении Джими Кариуки сообщил, что страна ожидает увеличения числа туристов из Азии, поскольку, по его словам, Кения собирается представить свои туристические достопримечательности на Международной туристической бирже в Азии (Internationale Tourismus Borse-Asia), которая пройдет в Сингапуре с 16 по 18 октября 2019 года.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Кариуки отметил, что Кения принимает большое количество туристов из азиатских стран, однако рассчитывает увеличить это количество благодаря планам, направленным на привлечение туристического потока.

Он добавил, что туристическая индустрия Кении растет, и число туристов в период с июля по сентябрь этого года показывает положительную динамику в этом году.