Ижевск, , 00:24 — REGNUM Удмуртия в 2019 году на реализацию программы развития детского здравоохранения привлекла из федерального бюджета 134,36 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Сумма софинансирования программы из регионального бюджета составляет 31,52 млн рублей. Общий объем средств, направленных на реализацию программы в текущем году, составит 165,88 млн рублей.

Планируется, что в 2019—2020 годах 22 детских медучреждения получат рентгеновские аппараты, аппараты МРТ и другую технику. В 20 поликлиниках будут созданы зоны комфортного пребывания, оснащены игровые зоны, установлены электронные табло с расписанием врачей, оборудованы крытые площадки для колясок.

В следующем году планируется поставка 14 единиц тяжелого узкоспециализированного оборудования, ремонт и обновление учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит 3 млрд рублей в период с 2019 по 2021 год. На эти средства будет переоборудован республиканский онкодиспансер, а также сосудистые центры. Кроме того, в республике появятся семь центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В целом на мероприятия нацпроекта регион в 2019 году получает 784 млн рублей.