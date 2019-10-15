Великий Новгород, , 00:21 — REGNUM Создание музейно-туристического комплекса на месте бывшей усадьбы Онег, где провёл детские годы композитор и пианист Сергей Рахманинов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал «проектом с сомнительной привлекательностью». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о судьбе усадьбы под Великим Новгородом задали главе региона на пресс-конференции 14 октября.

Нет денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

Андрей Никитин рассказал о письме на имя президента России, в котором написано, что есть некий частный инвестор, который готов вложить в проект 1,5 млрд рублей. На деле же, по словам Никитина, инвестора нет, федеральных программ — нет, как нет и лишних 200 млн рублей в бюджете Новгородской области на эти цели.

Новгородский губернатор заявил, что не готов потратить 200 млн рублей «на строительство новодела на фундаменте в лесу, без понимания, что там будет происходить».

«Сейчас там появилась достопримечательная зона, и там уже нельзя будет построить коттеджи, вырубить лес и так далее. Если когда-то потом у нас всё с культурой в Новгородской области будет хорошо, обещаю: мы займемся строительством этой усадьбы», — заявил Андрей Никитин.

Он также усомнился в том, что туристов в Онег привлечёт близость к имению высокоскоростной автомагистрали М-11.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Остановиться и свернуть куда-то ещё? Это нужен такой мотив, там должен быть концертный зал на заправке и в нём Мацуев должен играть каждый день… Так что не будет пока усадьбы Онег».

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