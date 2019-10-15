Ханой, , 09:10 — REGNUM Состоялась официальная церемония награждения лучших туристических компаний Азии по версии WTA (прим.World Travel Awards). Вьетнамская компания Viettravel получила награды в трех номинациях.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Туойче», Viettravel завоевала следующие награды: ведущий туроператор в Азии, ведущий туроператор Вьетнама, ведущая туристическая компания Вьетнама.

Вьетнам активно развивается сферу туризма. Уже сейчас объем сферы туризма в ВВП составляет более 8%. Ежегодно объем сферы туризма в ВВП Вьетнама увеличивается.