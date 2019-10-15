Ханой, , 12:08 — REGNUM Несмотря на тяжелые погодные условия в ряде вьетнамских провинций, проблемы с африканской чумой свиней, сложности с экспортом в Китай, вьетнамское сильское хозяйство все равно демонстрирует положительную динамику роста за первые девять месяцев 2019 года.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», за первые девять месяцев 2019 года вьетнамское сельское хозяйство выросло в объеме на 2,02% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Так, доля морепродуктов в сельском хозяйстве Вьетнама выросла на 6,12%, лесная промышленность — на 3,98%. Таким образом, несмотря на тяжелый год для сельского хозяйства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), темпы роста остались на достаточно высоком уровне.