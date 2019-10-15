Ханой, , 09:12 — REGNUM 14 октября во Вьетнаме состоялся 4-й государственный сельскохозяйственный форум, в рамках которого участники обсуждали вопросы развития сельского хозяйства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). В частности, особое внимание было уделено вопросу развития партнерства Вьетнама с ЕС, а также участие Вьетнама во всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве (ВПТПП).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в форуме приняло участие более 250 человек, большинство из которых — представители различных сельскохозяйственных компаний.

Члены аппарата правительства заверили представителей компаний в том, что после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли вьетнамские производители смогут беспрепятственно ввозить свою продукцию на рынке стран ЕС, а также на рынки стран-участниц ВПТПП. После вступления в силу обоих инициатив вьетнамские сельхозпроизводители смогут нарастить свое присутствие на рынках этих стран. Правительство СРВ в полной мере заинтересовано в поддержке тех компаний, которые планируют выход на рынки этих стран.