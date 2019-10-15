Ханой, , 12:11 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Филиппин упростило процедуру ввоза риса на территорию своей страны. 14 октября министерство сельского хозяйства Филиппин заявило о прекращении процедуры предварительного досмотра риса, импортируемого из Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», министерство промышленности и торговли Вьетнама с большим удовлетворением отметило такие позитивные изменения в двусторонней торговле Вьетнама и Филиппин.

Ожидается, что в ближайшее время объемы поставки риса из Вьетнама в Филиппины значительно увеличатся. По предварительным оценкам, объем импорта увеличится на 10%.