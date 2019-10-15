Ханой, , 10:00 — REGNUM По данным главного статистического управления Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) за девять месяцев 2019 года, во Вьетнам прибыло 15,5 млн туристов. Это примерно вдвое больше, чем за аналогичный период 2015 года.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», ожидается, что к концу года страну посетит 17,5−18 млн туристов. Среди наиболее посещаемых городов во Вьетнаме — Хошимин (7,5 млн туристов), Ханой (5,5 млн туристов), Куангнинь (2,3 млн туристов).

В правительстве СРВ отметили, что это позитивный тренд, который необходимо сохранить. Более того, Вьетнам будет делать все необходимое, для того чтобы количество туристов в стране ежегодно росло.