Ханой, , 11:08 — REGNUM В Ханое состоялась торжественная церемония награждения, в рамках которой вьетнамская компания Novaland была признана лучшей компанией по версии ведущей некоммерческой организации, содействующей развитию бизнеса в Азии, Enterprise Asia.

По сообщению вьетнамского новостного издания «VGPNews», это уже 13-й раз, когда Enterprise Asia организует вручение столь почетной премии. В предыдущие разы церемонии награждения лучших компаний проходили в Сингапуре, Индии, Китае.

Novaland — это крупнейшая компания в сфере недвижимости во Вьетнаме. Компания была основана в 1992 году и с тех пор смогла добиться больших успехов. На сегодня в портфеле организации 40 крупнейших проектов жилой застройки. В их числе: крупные жилые комплексы, виллы, апартаменты и пр.