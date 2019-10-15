Ханой, , 10:04 — REGNUM Развитие сельского хозяйства входит в список приоритетных отраслей развития вьетнамской экономики. В связи с этим правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить развитие отрасли на высоком уровне.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в настоящее время во Вьетнаме все наиболее крупные банки выполняют программу правительства по развитию сельского хозяйства. В частности, увеличиваются объемы кредитования, выдаются льготные кредиты. Рост объема кредитования сельского хозяйства с каждым годом растет на 20%.

Кроме того, банки также упростили процедуру кредитования. Планируется, что в ближайшее время банки увеличат объемы финансирования и продолжат процесс упрощения необходимых процедур для получения кредитов.