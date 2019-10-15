Ханой, , 11:26 — REGNUM Спрос на квартиры в жилых комплексах в западных районах Ханоя вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», по результатам третьего квартала 2019 года объем спроса на недвижимость в Ханое вырос на 67%.

Стоимость квартир в столице Вьетнама не очень высока. К примеру, стоимость 1 м2 в новом жилом комплексе на западе Ханоя немного превышает тысячу долларов. Сейчас на рынке жилой недвижимости Вьетнаме есть около 23 тысяч квартир, при этом 93% из них уже были раскуплены.