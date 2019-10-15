Ханой, , 09:50 — REGNUM Представители международного рейтингового агентства Moody’s сообщили о том, что могут понизить кредитный рейтинг Вьетнама. Однако, министерство финансов Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) не согласно с таким решением.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Moody's может пересмотреть свое решение. В ближайшее время будет произведена переоценка долговой нагрузки Вьетнама.

Как считают представители министерства промышленности и торговли СРВ, в Moody’s могли поторопиться со своим решением, что негативно влияет на решения инвесторов.