Ханой, , 11:22 — REGNUM 76% вьетнамских банков, принявших участие в исследовании финансовой стабильности, имеют четкую разработанную финансовую стратегию.

Вьетнам занимает 38-е место в списке развивающихся стран, которые в настоящее время прилагают все усилия к тому, чтобы укрепить и модернизировать свою финансовую систему. Все крупные вьетнамские банки в настоящее время проводят реформу системы управления и финансовой отчетности.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», вьетнамские банки выполняют задачи, изложенные в стратегии развития финансовой системы Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) на 2019−2022 годы.