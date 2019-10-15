Ханой, , 12:10 — REGNUM Министерство торговли и промышленности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) опубликовало доклад о развитии автомобильной промышленности во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в соответствии с содержанием доклада, вьетнамская автомобильная промышленность в последние два года развивалась бурными темпами. В настоящее время во Вьетнаме функционирует более 40 компаний-производителей автомобилей.

Ежегодно во Вьетнаме осуществляется сборка 680 тысяч автомобилей. Рынок автомобильной промышленности во Вьетнаме растет на 20−30% в год. В соответствии с прогнозом министерства торговли и промышленности СРВ, если Вьетнаму удастся сохранить такие же темпы роста автомобильной промышленности, то к 2020 году он обойдет Филиппины по производству и продаже автомобилей.