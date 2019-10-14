Казань, , 23:39 — REGNUM Главное здание «Анкор банка» — трехэтажное с подземным гаражом — вновь выставлено на торги Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Строение расположено на улице братьев Касимовых, 47. Проведение торгов намечено в период с 6 декабря до 20 января 2020 года, сообщается на портале информационного центра по реализации активов.

Здание выставлено за 152,084 млн рублей, в случае отсутствия покупателей стоимость актива будет снижаться.

Площадь здания составляет 1,789 тыс. кв метров, в лот входит мастерская-гараж площадью 250,5 кв метров и подземный гараж — 145,6 кв метров. Также в лот включен 31 объект имущества, в том числе системы пожаротушения, кондиционирования, оповещения, дизельный генератор, кассы, ворота, мебель, бытовая техника.

Ранее здание уже выставлялось на торги летом 2018 года, причем в лот входили другие здания банка и его стоимость составляла более 256 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Анкор банк Сбережений» было учреждено в 1992 году, а на момент отзыва лицензии в марте 2017 года оно занимало 233-е место в банковской системе РФ. Основной акционер АО — основатель «кондитерской империи» Андрей Коркунов. С апреля 2017 года банк является банкротом и управляется госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов». Банкротные процедуры проходят одновременно с расследованием уголовных дел. Их фигурантами также являются и некоторые топ-менеджеры банка. В октябре 2018 года было предъявлено обвинение исполняющему обязанности главы правления, который проходит по делу о присвоении/растрате. На его имущество наложен арест. Летом банк начал большую распродажу прав требования долгов со своих бывших клиентов. Всего представлен 21 лот на долги более чем к 34,6 тыс. человек. Все бывшие клиенты банка проживают в Татарии, торги намечены на 23 октября 2019 года