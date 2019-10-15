Ханой, , 09:06 — REGNUM Внешняя торговля составляет более 20% в объеме вьетнамского ВВП. Учитывая такой объем внешней торговли в формировании вьетнамского ВВП, вьетнамская экономика может пострадать от существующих противоречий в американо-китайских отношениях, а также нестабильности системы международной торговли.

По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе торговая война Китая и США позитивно отразится на объеме роста вьетнамской экономики. Об этом уже свидетельствует возросший объем товарооборота Вьетнама и США. За первое полугодие 2019 года объем экспорта Вьетнама в США возрос на 33%. Однако, в долгосрочной перспективе вьетнамская экономика может испытать серьезные потрясения, что может быть связано с углублением противоречий в отношениях ключевых торговых партнеров.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Баомой», эксперты всемирного банка также отметили, что внутренние вьетнамские реформы, направленные на сокращение зависимости от внешнеторговой конъюнктуры, проводятся медленно. Вьетнамскому правительству нужно ускорять процесс реформирования.