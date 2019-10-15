Ханой, , 09:54 — REGNUM Федеральная таможенная служба Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) представила доклад, в котором отражены показатели динамики объема импорта автомобилей.

Только за один сентябрь количество импортированных автомобилей во Вьетнаме выросло на 11 тысяч в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. При этом 90% совокупного объема импорта автомобилей Вьетнама приходится на Таиланд и Индонезию. По сообщению вьетнамского новостного издания «Баомой», в сентябре Вьетнам импортировал 11,109 автомобилей на сумму 250 млн долларов. Таким образом, объем импорта увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На Таиланд приходится 60% объема импорта автомобилей СРВ. По мнению многих экспертов, это результат действия соглашения о зоне свободной торговли.

За девять месяцев 2019 года Вьетнам импортировал 107,034 автомобиля общей стоимостью 2,4 млрд долларов. В сравнении с 2018 годом объем импорта увеличился на 163%.