Баку, , 23:25 — REGNUM Баку и Ташкент подпишут контракты на сумму $432 млн, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Баку на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Подготовлены контракты на $432 млн», — цитирует Мирзиёева сайте президента Азербайджана.

По его словам, Баку и Ташкент имеют много перспективных направлений для сотрудничества."Мне сегодня доложили, что проведены серьезные переговоры, достигнуты договоренности, и для эффективного сотрудничества в нефтегазовой сфере есть реальные перспективы. Это нормальный курс и мы будем его поддерживать», — отметил президент Узбекистана.

Кроме этого, еще одним направлением сотрудничества являются транспорт и коммуникации. «Дорога Баку — Тбилиси — Карс имеет для нас важное значение. Наши компании знают эту дорогу, и перед Узбекистаном стоит цель увеличить товарооборот. Я бы очень хотел, чтобы вы поручили вашим министрам, они как раз находятся здесь, предоставить преференции на паромную линию Туркменаши — Алят. Мы хотим этому направлению отдать преимущество», — отметил он.