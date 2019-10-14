Лондон, , 22:23 — REGNUM Нефть Brent пытается вернуться к отметке $60 после резкого падения до $58,5 за баррель, 14 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent находится в минусе на $1,39 (2,30%), на уровне $59,12 за баррель. Дневной диапазон марки составляет от $58,52 до $60,70 за баррель.

Нефть марки WTI — в минусе на $1,31 (2,39%), на отметке $53,39 за баррель. Минимальным значением торгов для WTI являются $52,80 за баррель, максимальным — $54,88 за баррель.

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