Кито, , 21:56 — REGNUM После нескольких дней массовых беспорядков нефтедобыча Эквадора сократилась более чем в два раза, 14 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению представителя Petroamazonas, добыча нефти в стране к воскресенью 13 октября сократилась с 430 000 баррелей до 176 029 баррелей в сутки.

В ходе протестов в Эквадоре демонстрантам удалось остановить работу на многих нефтедобывающих предприятиях страны. Ущерб от протестов для нефтяной отрасли страны составил не менее $12 млн.

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