Нью-Дели, , 21:52 — REGNUM Всемирный банк прогнозирует дальнейшее падение темпов прироста экономики Индии до 6%. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на доклад Всемирного банка о состоянии экономики в Южной Азии.

В указанном документе специалисты Всемирного банка особо отметили затяжную рецессию в индийской экономике. Сообщается, что с начала нового финансового года в ключевых секторах промышленного производства, а также в секторе услуг южноазиатского государства наблюдается стабильный спад. Тем не менее, эксперты Всемирного банка подчеркнули, что уже к 2021 году темпы экономического роста в Индии вырастут до 6,9%, а в 2022 году данный показатель составит более 7,2%.

Напомним, что с 2018 года в экономике Индии наблюдается стабильный спад. В прошлом году темпы прироста ВВП южноазиатского государства сократились с 7,2% до 6,9%. Отметим, что по итогам 2018/19 финансового года темпы экономического роста в сельском хозяйстве Индии составили 2,9%, в промышленном секторе — 6,9%, а в сфере услуг — более 7,5%.