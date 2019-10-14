Саратов, , 21:36 — REGNUM Единственным участником торгов по заключению концессионного соглашения в отношении централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в Саратове стало ПАО «Т Плюс». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Причем компания до начала конкурентной процедуры заявила о своей инициативе, однако «необходимо было услышать предложения от других компаний, работающих на этом рынке». В конкурсе принять участие кроме ПАО «Т Плюс» так ни одна из компаний и не захотела.

Теперь проект концессионного соглашения будет направлен для согласования в министерство строительства и ЖКХ региона. После чего его рассмотрит областной комитет по тарифам, минэкономразвития и минфин Саратовской области.

«После этого органами исполнительной власти Саратовской области возможно заключение концессионного соглашения — ориентировочно в конце октября 2019 года», — заключили в администрации.

В соответствии в проектом соглашения, концессия будет заключена на срок до 31 декабря 2043 года. Централизованные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем муниципального образования «Город Саратов» будут переданы концессионеру до конца 2019 года. Концессионная плата по соглашению не предусмотрена. В 2019 году компания будет должна реконструировать 11,32 км теплосетей однотрубной конструкции, в 2020-м — 4,4 км, наиболее значительная протяженность сетей для реконструкции запланирована соглашением на 2032 года — 17,514 км. Заменить изоляцию на теплосистемах протяженностью 27,687 км планируется уже в 2019 году, также планируется переоборудование тепловых пунктов, реконструкция 20 котельных, техническое перевооружение 44 дымовых труб котельных. Расходы концессионера ожидаются около 122 млн рублей в 2019 году, всего до 2043 года расходы компании превысят 9 млрд рублей.