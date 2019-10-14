Нью-Дели, , 21:43 — REGNUM В сентябре 2019 года уровень инфляции в розничной торговле Индии достиг уровня 3,99%. Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на статистический отчёт правительства Индии.

Представители индийской администрации подчеркнули, что указанный уровень инфляции стал самым высоким показателем с июля 2018 года. Сообщается, что основной причиной роста инфляции в Индии стало увеличение темпов прироста цен на такие категории продуктов, как овощи, а также мясо и рыба. Уровень инфляции в данных секторах розничной торговли составил 9,3% и 9,99% соответственно.

Напомним, что в августе 2019 года инфляция в розничной торговле Индии составила 3.2%. Правительство южноазиатского государство стремится сдерживать темпы прироста потребительских цен в пределах 4%.