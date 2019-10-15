Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 15 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на обязанность банков сообщать клиентам о блокировке их счетов и переводов, а также о причинах этой блокировки, сообщает ИА REGNUM.

Речь идёт о борьбе с участившимися случаями отказа в обслуживании клиентов со стороны банков. Так, по данным правительства, кредитные организации нередко блокируют счета или операции клиентов в случаях, если подозревают проведение мошеннических операций или при отсутствии документов, удостоверяющих добросовестность действий клиента. Кроме того, банк нередко отказывается объяснить причины такой блокировки. При этом подозрения банков в недобросовестных действиях клиентов в большинстве случаев оказываются необоснованными, но при этом блокировка счетов и платежей наносит им вред — особенно если речь идёт о счетах предпринимателей.

В связи с этим правительство предлагает установить, что банк может заблокировать счёт или операцию только в случаях, когда клиенту присвоен «наивысший из установленных в соответствии с правилами внутреннего контроля уровень риска». Другими словами, речь об основаниях подозревать клиентов в действиях по легализации преступных доходов.

Кроме того, законопроект также устанавливает обязанность банка информировать клиентов как о факте блокировки его счетов или перевода, так и причинах такого решения. Подобные уведомления также необходимо направлять в Центробанк и Росфинмониторинг.

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