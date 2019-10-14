Нижний Новгород, , 20:47 — REGNUM Племенные предприятия Нижегородской области по итогам конкурса «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» завоевали семь золотых медалей в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Были отмечены хозяйства, которые представили высокопродуктивных животных: СПК колхоз имени Куйбышева Городецкого района и ООО «Племзавод имени Ленина» Ковернинского района продемонстрировали коров черно-пестрой породы, АО «Нива» Лысковского района и ООО племенной завод «Большемурашкинский» — коров бурой швицкой породы, ЗАО «Абабковское» Павлавского района — коров красной горбатовской породы.

Также получил золотую медаль выставки и диплом минсельхоз Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам аграрной выставки «Золотая осень-2018» Нижегородская область получила за свою продукцию 106 медалей. Продукция региона была представлена на трех выставочных площадках: «Регионы России. Зарубежные страны», «Фестиваль национальных культур», «Животноводство и племенное дело». Из общего числа медалей 70 были золотыми. В этом году область представляли более 40 предприятий.