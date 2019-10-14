Москва, , 20:31 — REGNUM Минфин характеризует ситуацию на рынке труда в 2019 году негативной динамикой численности рабочей силы, обусловленной снижением как численности занятых, так и численности безработных. Как передает корреспондент ИА REGNUM14 октября, об этом говорится в сопроводительных документах к проекту федерального бюджета на 2020−2022 гг.

Уровень безработицы с марта по июль 2019 г. с исключением сезонности оставался неизменным и составлял 4,6% от численности рабочей силы, отмечается в документах. В августе 2019 г. уровень безработицы с исключением сезонности вновь обновил минимальное значение и составил 4,5% от рабочей силы.

«В целом по итогам 2019 года безработица ожидается на уровне 4,6% (4,8% в 2018 году)», — указали в правительстве РФ.