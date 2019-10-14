Бишкек, , 20:25 — REGNUM Для обеспечения доступности ипотечных кредитов процентные ставки в рамках реализуемой в Киргизии государственной программы «Доступное жилье 2015−2020» снижены с 12% — 14% до 7% — 9% годовых. К концу 2019 года планируется уменьшить их до 6% — 8%. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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За последние четыре года на эту госпрограмму из республиканского бюджета выделены кредиты на общую сумму 4,2 млрд сомов (более 3,8 млрд рублей). И за счет оборотных средств «Государственной ипотечной компании» выдано ипотечных займов еще на 1 млрд 89,9 млн сомов (1 млрд рублей).

В итоге, за время существования «Государственной ипотечной компании» удалось обеспечить 4371 семью собственным жильем за счет предоставления льготных ипотечных кредитов.

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