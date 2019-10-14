Сухум, , 20:05 — REGNUM Представители Южной Осетии и Абхазии приедут на форум международный экономический форум «Южные ворота». Мероприятие состоится в ноябре в Северной Осетии. Об этом 14 октября сообщает информагентство «Рес».

Как рассказал начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития Северной Осетии Отар Цаболов, форум из года в год становится все более масштабным. В этом году на форум впервые приедут представители бизнеса всех республик Северо-Кавказского федерального округа.

Цаболов отметил, что из иностранных делегаций уже подтвердили свое участие в форуме представители Ирана, Турции, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Абхазии. В ходе мероприятия будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере торговли и сельского хозяйства, промышленности и строительства, уточнил представитель министерства.

Организаторами форума выступают Центр поддержки экспорта республики Северная Осетия-Алания и Торгово-промышленная палата республики при содействии министерства экономического развития Северной Осетии.