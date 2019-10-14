Чебоксары, , 19:49 — REGNUM Чувашия получила из федерального бюджета около 61 млрд рублей на реализацию дополнительных мер по привлечению инвестиций и ещё 10 млрд рублей планируется получить в ближайшие пять лет. Об этом заявил 14 октября на планёрке в правительстве, говоря об итогах участия в совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев по подготовке «индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития».

В совещании приняли участие представители десяти наиболее депрессивных в России регионов, каждый из них представил индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития. Данные программы не дублируют национальные проекты и ранее принятые в регионах программы развития.

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о региональной программе ускоренного развития, отметил, что она предусматривает дополнительные меры по привлечению инвестиций в экономику. На их реализацию выделено около 61 млрд рублей. В рамках реализации индивидуальной программы развития Чувашии в ближайшие пять лет из федерального бюджета предполагается выделить дополнительно еще порядка 10 млрд рублей на решение «наиболее острых проблем».

Власти уверены, что Чувашия «обладает высоким потенциалом для успешной реализации программы развития», ссылаясь на высокие позиции в экологическом рейтинге и Национальном рейтинге по созданию благоприятного инвестиционного климата, инновационную активность организаций, эффективное управление общественными финансами, «развитую инфраструктуру» поддержки малого и среднего бизнеса, «высокий кадровый потенциал», высокий кадровый потенциал. Говоря о промышленности, власти называют «сильной стороной» электротехнический кластер, машиностроение и химическую промышленность.

Как сообщало ИА REGNUM, десять регионов со «слабой экономикой» получат федеральные средства на решение «наиболее острых проблем». Предварительно речь идёт о сумме «в районе 100 млрд рублей» на «ближайшие пять лет». В федеральном правительстве отмечают, что «стратегическая цель» — выравнивание уровня развития регионов, доходов на душу населения.

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