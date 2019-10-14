Ярославль, , 19:44 — REGNUM На пяти дорогах в Ярославле, ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», продолжаются работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Пока в областном центре по программам «БКАД» сдано всего две дороги.

Улица Красноборская в Ярославле ОНФ

«Сейчас в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние около четырех километров дорог. Это Красноперевальский переулок и улица Гагарина. Данные объекты завершены и введены в эксплуатацию, на остальных работы продолжаются», — пояснил заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев.

По-прежнему идут работы на улицах Республиканская, Красноборская, Панина, дополнительном участке улицы Гагарина и Тутаевском шоссе. Как объявили в мэрии Ярославля, ожидают «технической приемки» улицы Угличская, Лескова и проспект Дзержинского. Интересно, что, согласно муниципальным контрактам, размещенным на портале госзакупок, улица Лескова должна быть окончательно принята 30 сентября, проспект Дзержинского — 10 октября. Работы считаются выполненными в полном объеме с даты получения заключения инспекции Государственного строительного надзора Ярославской области.

«Объем в этом году действительно большой. Были риски, что некоторые дороги уйдут за сроки, но мы взяли их под особый контроль, и сейчас нет сомнений, что работы будут выполнены в срок, особенно по улице Красноборской. Срок контракта заканчивается 30 октября, поэтому до конца месяца важно успеть», — приводит слова мэра Ярославля Владимира Волкова официальный сайт мэрии.

Остается добавить, что, согласно контрактам, размещенным на портале госзакупок, улица Республиканская в Ярославле должна быть сдана 20 октября, улицы Красноборская, Панина и Угличская — 30 октября. Ремонт Тутаевского шоссе и Добрынинского путепровода будет продолжен в 2020 году.

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