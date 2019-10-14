Сунжа, Ингушетия, , 19:29 — REGNUM Майнер криптовалюты в Ингушетии похитил электроэнергии в объеме 160 тыс. кВт⋅ч. Владелец майнинг-фермы пользовался электричеством в обход прибора учета. Наброс на линию электропередачи был выявлен в ходе рейдовых мероприятий в городе Сунжа специалистами энергокомпании «Россети Северный Кавказ», сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Отмечено, что похищенного объема электроэнергии хватило бы, чтобы в течение двух недель освещать Джейрахский район Ингушетии либо в течение месяца обеспечивать электроэнергией Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

По факту хищения будет организовано уголовное преследование. Напомним, в Ингушетии в августе 2019 года уже был выявлен факт хищения электроэнергии владельцем майнинг-фермы. Тогда сумма похищенного превысила 130 млн рублей.

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