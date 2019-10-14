Душанбе, , 19:24 — REGNUM Доля промышленной отрасли в ВВП Таджикистана по итогам 2018 года составила 17,3%, тогда как задача стоит довести этот показатель до 30%. Об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон в ходе встречи с работниками отрасли.

«Производственные площади сданы предпринимателям в аренду и сегодня используются в качестве склада импортируемой продукции, часть из них сдана предпринимателям для организации цехов по оказанию услуг», — посетовал глава государства.

Рахмон подчеркнул, что «несмотря на постоянную поддержку Правительства страны, а также финансовую помощь и льготы, предоставляемые промышленным предприятиям, производственные показатели не во всех секторах отвечают требованиям».

Особенно «досталось» текстильной отрасли, и в первую очередь предприятиям, занимающимся переработкой хлопка-волокна: «В настоящее время в Таджикистане насчитывается 226 малых и крупных предприятий по переработке хлопка, и многие из них работают неэффективно, на которые как прекратившие свою деятельность или осуществляющие сезонно указывают статистические данные. Такая ситуация требует принятия необходимых мер».

Эмомали Рахмон подчеркнул, что «для достижения четвертой национальной цели необходимо изменить принцип разработки и механизм реализации промышленной политики страны».

В связи с этим президент дал распоряжение правительству Таджикистана — разработать и утвердить проект постановления о создании государственной комиссии по реализации политики ускоренной индустриализации страны и спецпрограмму ускоренной индустриализации страны на 2020−2030 годы, предоставив на утверждение. Обеспечение эффективности работы комиссии возложена на премьер-министра страны.