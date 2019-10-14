Архангельск, , 19:04 — REGNUM За девять месяцев операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 78,6 млн тонн грузов, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ассоциации морских портов России.

Существенный рост по грузообороту продемонстрировал порт Cабетта — в 1,9 раза. Здесь было обработано более 20 млн тонн грузов. Положительную динамику также показал и порт Мурманск, увеличив грузооборот на 2,8% — до 46,4 млн тонн. Отмечен рост и в порту Варандей, через который прошло 5,4 млн тонн грузов (+4,5%). Аутсайдером рейтинга арктических портов стал Архангельск — здесь грузооборот снизился на 4,4% — до 2,1 млн тонн.

Добавим, что арктические порты увеличили объем перевалки сухогрузов до 23,5 млн т (+4,1%), а перевалка наливных грузов увеличилась до 55,1 млн т (+24,2%).