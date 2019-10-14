Ашхабад, , 19:04 — REGNUM Всего за одну неделю в городе Мары, расположенном в юго-восточной части Туркмении, стоимость неочищенного хлопкового масла выросла почти в три раза, передает «Азатлык».

Цена на него в частных магазинах и на рынках выросла с 2,6 маната до 7,6 маната (с 48 до 140 рублей) за литр. При этом приобрести такое масло можно только с «нагрузкой» — просроченным сливочным маслом.

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Также рост цен затронул куриные яйца. По словам местных жителей, у частников они подорожали в среднем на 20%.

На прошлой неделе фабричные яйца стоили по 8 манатов (147 рублей) за десяток, а домашние яйца — по 12 манатов (221 рубль). Сейчас же их цена увеличилась до 10 манатов (184 рубля) и 14 манатов (258 рублей) за десяток, соответственно.

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