Таллин, , 19:00 — REGNUM В Эстонии по данным департамента статистики собрано свыше 1,56 млн тонн зерна, сообщает сегодня, 14 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR. Это стало крупнейшим урожаем зерновых в Эстонии.

Также впервые из-за объёма грузов, транспортировать урожай, кроме наземного транспорта, стали поездами. «Рекордный объём зерновых создал ситуацию, когда автомобили с грузом зерна стояли в километровых очередях на погрузочных площадках в портах. В этом году мы с успехом составили конкуренцию шоссейным перевозкам», — говорит председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.