Нарьян-Мар, , 18:50 — REGNUM Порт Нарьян-Мара готовится к зиме — средства навигационного оборудования будут сняты в порту 24 октября, а до 26 октября будет официально закрыта речная навигация. Об этом со ссылкой на главу порта сообщает NAO24.

Морская навигация традиционно завершится позднее, чем речная.

«В морской порт Нарьян-Мара продолжают приходить судна со строительными материалами и нефтепродуктами. Ориентировочно планируем закрыть её 10 ноября», — рассказал начальник порта Виталий Малеев.

Напомним, в 2018 году морская навигация в Нарьян-Маре была закрыта 9 ноября, речная — 26 октября.