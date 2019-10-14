Великий Новгород, , 18:42 — REGNUM Новгородская область оказалась в числе 11 регионов России, где министерство здравоохранения России видит наиболее высокие риски недостижения результатов по закупкам мобильных медицинских комплексов. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова сегодня, 14 октября, на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросу реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

По словам замминистра, в 2019 году в закупке участвуют 34 региона.

«Из 509 запланированных законтрактовано 445 мобильных комплексов, или свыше 86%, и поставлено уже 119 комплексов — в объёме 23%. Наиболее высокие риски недостижения результатов по данному мероприятию министерство отмечает по 11 регионам: Красноярский край, Пермский край, Иркутская область, Курская, Костромская, Московская, Новгородская, Омская, Свердловская, Тверская и Тульская области. Основные причины: длительность разработки, некачественная подготовка технических заданий», — заявила Наталья Хорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе реформирования системы здравоохранения региона новгородские власти делают ставку именно на мобильные медицинские комплексы — федьдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и целые поликлиники на колёсах.

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