Москва, , 18:41 — REGNUM Через две недели, 27 октября завершается регистрация на Олимпиаду Кружкового движения НТИ. Junior — новый проект Кружкового движения НТИ, «Платформы НТИ» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

За месяц заявочной кампании на участие в соревнованиях зарегистрировалось более 8 000 школьников.

Напомним, олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior — первая в России командная инженерная олимпиада, принимать участие в которой с этого года могут ученики 5−7 классов. Лидером по числу поданных заявок в настоящий момент является Новосибирск (1701 заявки), на втором месте — Санкт-Петербург (1411), на третьем месте — Ижевск, Удмуртская Республика (492).

Финалы олимпиады пройдут в 16 городах России: в Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Королёве, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.

Задания первого этапа для участников по всем пяти направлениям: технологии для человека, среды обитания, космоса, виртуального мира и мира роботов — открыты с 6 октября.

Чтобы решить задание по любой из выбранных сфер, у каждого школьника есть две попытки. Первая — до 20 октября, вторая — с 20 октября по 3 ноября.

При подведении итогов учитывается лучший результат.

Как отмечают организаторы олимпиады, соревнования помогут школьнику определить свою сферу интересов, и, возможно, будущую профессию. Этому будут способствовать общение с наставниками, работа в команде и решение инженерных задач, приближенных к реальности, с использованием современного оборудования.

Победители олимпиады станут участниками профильных смен лучших творческих лагерей и детских центров России.

Победители-семиклассники также смогут попасть в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ для старшеклассников, пройдя только один отборочный этап. Победа в олимпиаде для старших классов дает 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ.

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