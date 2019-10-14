Тбилиси, , 18:10 — REGNUM При поддержке агентства «Производи в Грузии» детская одежда производства компании «Eshvi Kids» была экспортирована в Японию. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, передает 14 октября Первый канал Грузинского телевидения.

По информации ведомства, «Eshvi Kids» установила деловые связи с японской компанией «Roherman» во время международной выставки «Pitti Bimbo» во Флоренции в июне 2019 года.

По информации Министерства экономики, агентство «Производи в Грузии» регулярно организует подобные мероприятия и участвует в таких выставках для продвижения грузинской продукции, а также для создания соответствующей платформы для приобретения новых торговых партнеров и установления контактов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, грузинская швейная компания «Имери» стала официальным поставщиком бренда Marks&Spencer.

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