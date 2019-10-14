Симферополь, 14 октября 2019, 18:00 — REGNUM На модернизацию системы здравоохранения Крыма в 2020 году выделят три миллиарда рублей. Об этом 14 октября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили президенту России Владимиру Путину о том, что отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем республики.
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