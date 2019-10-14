Симферополь, , 18:00 — REGNUM На модернизацию системы здравоохранения Крыма в 2020 году выделят три миллиарда рублей. Об этом 14 октября на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Для модернизации системы здравоохранения в 2020 году будет выделено порядка 3 млрд рублей. Именно поэтому каждое медицинское учреждение должно подготовить проектно-сметную документацию на строительно-монтажные работы в следующем году. От четкого определения сроков реализации мероприятий и распределения зон ответственности зависит качество выполнения нашей работы», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили президенту России Владимиру Путину о том, что отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем республики.

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